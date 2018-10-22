ЕС призвал Россию и США сохранить договор о РСМД

Брюссель, 22 октября. Европейский союз рассчитывает, что Россия и США сохранят Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон намерен выйти. Об этом рассказала представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

По ее словам, Брюссель надеется на то, что Москва и Вашингтон будут вести конструктивный диалог. Кроме того, она выразила надежду, что страны сохранят договор.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о РСМД из-за того, что Москва якобы нарушает договор. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами.

Как ранее писала «Газета.ru», по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия на разных уровнях доказывала, что Вашингтон «размывают основы» договора.