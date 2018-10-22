Хотят вызвать страх: экс-депутат Рады рассказал, кого Киев будет сажать за поездки в Крым

Верховная рада приняла закон, по которому за незаконное пересечение границы Украины россиянам грозит лишение свободы сроком до трех лет, а при повторном нарушении — до восьми лет.

В частности, уголовному преследованию подвергнутся все, кто отдыхал в Крыму, — принятый Радой закон обещает наказание для тех, кто проникает на украинскую территорию, к которой Киев по-прежнему относит Крым, «вне пунктов пропуска через государственную границу Украины». В то же время в документе есть особая оговорка: «с целью причинения вреда интересам государства».

Бывший депутат украинского парламента Спиридон Килинкаров пояснил в студии программы «Время покажет» на Первом канале: «Размытые формулировки для того и прописаны, чтобы этот закон можно было применять выборочно в отношении любого гражданина РФ, который потенциально мог бы незаконно пересекать границу, приезжая в Крым».

«Как это будет работать на практике? Понятно, что мониторить они [украинские власти] не могут, сколько человек и когда приезжали в Крым, минуя пункты пропуска на границе с Украиной. Но пограничники или таможенники имеют право, если у них возникнут какие-то сомнения, задержать человека [приехавшего на Украину] на 72 часа до выяснения обстоятельств — пересекал он когда-то границу с Крымом или нет. А кто в первую очередь попадает? В зоне риска политики, общественники, чиновники, силовики, артисты и так далее. Но это не значит, что любой другой гражданин РФ или другого государства не может попасть под нормы этого закона»,— сказал бывший депутат Рады в эфире российского политического ток-шоу.

Спиридон Килинкаров уверен, что применяться этот закон будет по принципу «пальцем в небо».

«Это человеческий фактор на границе: любой пограничник и таможенник сможет применить его по-своему усмотрению. Цель этого закона — еще раз обозначить, что Крым — украинский. Их волнует, что в этом году Крым посетили шесть миллионов человек. То есть им нужен фон, при котором они скажут всему российскому обществу, что если они будут посещать Крым, мы запретим вам посещать Украину. А вы знаете, сколько родственников россиян находятся на Украине? То есть хотят вызвать страх», — пояснил украинский политик.

Напомним, Крым стал частью России по результатам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе него более 95% жителей полуострова проголосовали за выход Крыма из состава Украины и его воссоединение с Российской Федерации. При этом явка на избирательные участки составила более 83% в Автономной республике Крым и более 89% — в Севастополе.