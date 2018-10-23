«Я никогда не буду депутатом, который молчит»: Василий Власов о воровстве идей, позитиве хайпа и коррупционной дружбе

Депутат Государственной думы Василий Власов ярко выступает с трибуны, считает «хайп» одним из современных PR-инструментов, а скандальные предложения умело чередует с социально-ориентированными инициативами. Политику всего 23 года, а он уже даст сто очков вперед многим «молчаливым» депутатам с опытом.

В интервью Федеральному агентству новостей Василий Власов рассказал о том, задевают ли его слова «молодой депутат» и от кого будет зависеть его дальнейшая политическая карьера.

«Обидно, когда берут твои идеи»

— Василий Максимович, за два года работы в Госдуме вы уже сделали себе вполне узнаваемое имя. В чем секрет?

— Когда стало известно о том, что я буду депутатом Государственной думы по спискам ЛДПР в городе Москва, я понял, что никогда не буду депутатом, который молчит и не высказывает свое мнение. К сожалению, даже в современной Госдуме есть такие, кто ни разу не выступал, им вообще этого не надо. Они пришли, может быть, с определенными целями, возможно, связанными с их бизнесом, которым жена стала владеть после избрания, возможно, еще по каким-то причинам, но я сказал, что я таким не буду.

— Я вижу, что в списке инициированных вами законопроектов есть вполне социально-ориентированные инициативы, например предложение разрешить школьникам «безлимитное» посещение музеев или предложение о предоставлении льгот на ЖКХ сельским медикам. Но большинство из них не прошли даже первое чтение. Из поддержанных вижу только закон «об ответе на зарубежные санкции». Как вы сами оцениваете судьбу своих законопроектов?

— Последние созывы в Государственной думе взяли за основу принятие законопроектов, внесенных многими политическими фракциями. То есть очень редко вы найдете законопроект, где в авторах только единороссы или коммунисты. Это показывает, с одной стороны, единение в плане позиций, если мы говорим, допустим, о повышении пенсии или службе в армии. Или это касается постановлений Госдумы, когда мы обсуждаем наши международные отношения, — тогда чаще всего позиция едина, независимо от политических партий.

Но скажу откровенно: что касается поддержки законопроектов ЛДПР, то даже депутаты, которые работают у нас очень давно, не могут, к сожалению, похвастаться большим количеством принятых законодательных инициатив. Часто происходит так: мы вносим инициативу, ее отклоняют и через несколько месяцев вносят такую же, только с соавторством «Единой России», либо просто добавляются еще соавторы от других партий.

Показательный пример: когда президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста, в тот же день было анонсировано, что он предлагает внести поправки в статью 282 (о декриминализации «антиэкстремистской» статьи УК РФ. — Прим. ФАН) и, конечно, парламент очень быстро эти поправки примет. Но мы этот вопрос ставим уже не первый раз. Есть законопроект, в котором я являюсь соавтором, там еще и Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, Михаил Дегтярев, много депутатов, а он даже не рассмотрен комитетом. То есть президентский законопроект рассматривается быстро, законопроект правительства рассматривается быстро, но законопроекты оппозиционных партий на абсолютно те же темы иногда лежат несколько лет.

Вы упомянули инициативу по музеям — о том, чтобы наши школьники и студенты могли бесплатно посещать государственные музеи. Первую такую внесенную мной инициативу отклонил комитет по культуре. А перед этим столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о том, что московские школьники могут бесплатно посещать государственные музеи. То есть, с одной стороны, как депутат, закрепленный и работающий от Москвы, я очень рад, что москвичам предлагают привилегии, но вторая моя половина (я еще курирую Владимирскую область) переживает.

Почему? Потому что во Владимирской области таких преференций и привилегий нет. А там Суздаль, Владимир, Ковров и Муром — совершенно потрясающие, есть что посмотреть, и, естественно, цена на билет, даже на льготный, иногда бывает достаточно высока. Родители московских школьников как раз могли бы заплатить за билет, а вот те, кто приезжают из других регионов, уже заплатили за автобус и за перелет, им можно было бы такие преференции как раз предоставить.

— Часто у вас заимствуют идеи?

— Бывает. Так было, к примеру, по совету видеоблогеров. Когда мы в Госдуме его собирали, меня закидали камнями, палками и помидорами. Сказали, что это вообще никому не интересно и парламент не должен этим заниматься. А через полтора года я вижу, как в Прямую линию с президентом впервые включают блок общения Владимира Путина с видеоблогерами. Там даже одна женщина спросила, какая у нее будет пенсия, если она по профессии видеоблогер… То есть инициатива вначале такая была, большинство к ней относились скептически, но как только это получает федеральную повестку, сразу начинают прислушиваться.

— Обидно? Или пусть хорошее дело живет, кто бы ни был автором идеи?

— Если честно, с одной стороны, обидно, и это абсолютно нормально. Когда не указывают автора и определенные политические очки вместо ЛДПР получает другая политическая партия — я против. В пакете законопроектов, предложенных ЛДПР, очень много законопроектов, которые в ближайшее время будут внесены правительством и приняты. К сожалению, нас упрекают: мол, оппозиция — популисты, но по факту оказывается, что наши дельные предложения используют другие. Я был бы за, если бы, допустим, по статье 282 прозвучало: правительство или президент прислушались к ЛДПР и приняли решение частично декриминализовать статью...

— Чтоб давали «активную ссылку»?

— Именно. Ну просто, когда это делается через несколько месяцев и ты понимаешь, что это твоя идея, ну, это не совсем правильно, мне кажется.

«В 16 лет я связал свою жизнь с ЛДПР»

— У вас был период раздумий, какую партию выбрать?

— Мне всегда Владимир Жириновский импонировал. Помню, как смотрел передачу «К барьеру», и мне всегда нравилось, как он выступал. Поэтому выбор политической ориентации был достаточно прост. Я пришел в 16 лет на Луков переулок, связал свою жизнь с ЛДПР и вот уже семь лет работаю.

— Как вы считаете, среда ли влияет на человека или человек — на среду? Партия дала вам толчок, или вы ярко проявили бы себя на любом месте?

— Есть очень много факторов, которые определяют положение человека в обществе и дают ему определенный толчок в той или иной сфере. Это может быть и стечение обстоятельств, но, конечно, человеческие качества влияют безусловно. Но я думаю, что если бы я занимался балетом, то вряд ли бы я каких-то успехов добился. Просто так получилось, что общественная работа мне всегда нравилась, и в школе я на общественной работе достаточно часто себя проявлял в различных ипостасях. Поэтому я принял решение прийти в ЛДПР и прошел хоть и небольшой, но достаточно тернистый путь от активиста молодежной организации ЛДПР до депутата Государственной думы.

— С точки зрения стремительности карьеры, вы точно «отличник». Как вы относитесь к тому, что вас все время называют «самым молодым депутатом»? Вас это не задевает?

— Если честно, задевает, почему — объясню. Я все время на это говорю: «Я не хочу, чтобы вы так говорили, я хочу, чтобы вы говорили, что я депутат Госдумы, который предложил такую-то инициативу». Я, кстати, рад, что сейчас, если даже мы говорим о свежем выступлении — предложении продавать вместо пива медовуху на стадионах, — СМИ уже не сообщают о том, что самый молодой депутат что-то сказал, а говорят о том, что депутат фракции ЛДПР или член комитета Власов предложил такую-то идею.

Я очень рад, что у нас есть молодые депутаты, но их очень мало. Любой депутат Госдумы представляет интересы граждан и своих избирателей. У нас 147 миллионов населения, из них 35 миллионов молодых ребят и девушек. Это плюс-минус четверть населения, которая должна быть представлена в Госдуме хотя бы десятком или двадцаткой депутатов тоже достаточно юного возраста. А у нас из 450 депутатов только двое моложе 30 лет. Я бы не сказал, что это большая цифра. Поэтому всегда при обсуждении тех или иных законов и инициатив бывает тяжело достучаться до старших коллег и объяснить им, что молодежь вашу, возможно, благую идею воспримет совершенно по-другому.

Сегодня на выступлении я тоже коснулся этой темы, когда представители «Единой России» предложили штрафовать организаторов и людей, которые призывают к несанкционированным акциям протеста. Тут ведь два пути, абсолютно разных. Может быть путь наказания, а другой путь — это вовлечение участников процесса в структуры Молодежного парламента, общественных организаций. У нас этого нет, и получается, что проще ничего не делать.

Поверьте, молодежи эта романтика намного ближе: возможность выйти на улицу и два с половиной часа говорить то, что они считают нужным. Если у них не будет такой возможности — они это будут делать дома, скрытно, через Интернет, создавая свои группировки, потом это закончится арестами, задержаниями… Кому это надо? Я сторонник того, чтобы, если молодежь хочет, пусть делает, но это должно быть организовано со стороны власти.

— Из разряда «не запретить, а возглавить»?

— Все прекрасно понимают, на кого направлена эта инициатива, но уж так откровенно-то не надо, как-то по-хитрому можно сделать.

Молодежью вообще не очень-то занимаются. В Госдуме до пятого созыва был отдельный комитет по молодежной политике — но потом его объединили со спортом и туризмом. У нас ситуация с молодежной политикой очень интересная в стране: у нас все время что-то меняют, при этом закона «О молодежи» нет, структуры нет. Где бы я ни был, в каких бы регионах ни встречался с молодыми ребятами, они все время говорят, что нет какой-то единой структуры. Молодежная политика где-то относится к спорту, где-то к культуре, где-то к образованию — лишь бы куда-то ее «засунуть».

У меня была идея по поводу этого, я предложил Госдуме создать отдельное ведомство, которое будет заниматься молодежной политикой. В итоге они федеральное агентство (по делам молодежи. — Прим. ФАН) вынесли отдельно, и оно отчасти вроде как министерство, потому что напрямую главе правительства Дмитрию Медведеву подчиняется. Рад, что к идее прислушались, но молодежная политика — это целое направление, его по остаточному принципу к кому-нибудь присобачивать не надо.

«Хайп — просто инструмент»

— Есть еще одно чисто молодежное слово, которое управляет сейчас всеми, — «хайп». Как вы к этому понятию относитесь?

— Я с первых слов понял, что вы именно этот вопрос сейчас зададите. Я не понимаю, почему огромное количество людей в слове «хайп» видят что-то отрицательное. Это лишь возможность свою инициативу транслировать на огромное количество людей. Здесь я вижу только положительные моменты. Если тема интересная и актуальная, то что плохого, если о ней узнает огромное количество людей и все будут об этом говорить? Это просто инструмент.

— Вас в черный список на Украине еще не внесли за «бандероль» с презервативами?

— Не знаю. И спокойно отнесусь, если внесут. Я не могу сказать, что очень часто бывал на Украине. Что касается позиции по украинским вопросам… Знаете, когда там Кличко — мэр столицы, то невольно думаешь: «Конечно, им тяжело живется, и немудрено, что у них экономические проблемы».

— Часто сталкиваетесь с негативом по отношению как к вам лично, так и к профессии депутата?

— Назовите мне хоть одного политического деятеля, у которого нет тех, кто им недоволен. Конечно, каждый считает, что он лучше занимался бы этим и с удовольствием занял бы то или иное место и в Госдуме, и в правительстве.

Я всегда читаю комментарии, которые мне пишут на почту и в социальных сетях. И отвечаю, если это грамотное замечание, а не просто девять матерных слов из десяти. Что касается интернет-троллей, которые не лучшим образом высказываются, то, конечно, бывает обидно, но я все время стараюсь людей переубеждать, и у меня, кстати, достаточно хорошо получается.

Я сам всегда говорю открыто, не придумываю. Если я вижу, что человек не работает, министр или губернатор, то я так и скажу. Не буду думать, что у меня там бизнес какой-то, который могут прикрыть, или что мне нужно с ним дружить. Вообще, этот формат «Давайте с этим дружить, а с этим не дружить» очень коррупционный. Потому что сначала кто-то не критикует того, кого надо критиковать, закрывает глаза на какие-то проступки, а потом у нас появляются и Кокорин с Мамаевым, и «Зимняя вишня», и тому подобное.

Одна из проблем Российской Федерации — люди, которые находятся достаточно давно или, наоборот, только недавно пришли во властные структуры, боятся испортить с кем-то отношения, и все идет на таких форматах договоренности и дружбы. Из-за этого не самым лучшим образом развивается у нас демократия в стране.

— Кем вы себя видите после окончания этого созыва?

— Это вопрос не ко мне. Если говорить о карьере законодателя, то это решать не мне, а избирателям. Если это карьера в исполнительной власти, это тоже не мне решать: это будут определять люди, которые у нас кадровой политикой занимаются. Я лишь хочу обратить их внимание на многие инициативы и вообще на положение дел.

Если честно, я стараюсь, чтобы избиратели в моем округе были довольны и рады. Пока это получается, слава богу. Хочется добиться положительных изменений в стране. Если в начале созыва мои предложения касались, в основном, молодежной политики, то в последнее время они уже имеют более широкий формат: это и инициатива о наших пенсионерах, и о медицинских работниках, в сфере автомобильного автостроения и правил дорожного движения у меня были поправки. Это разные специфики, но мне кажется, что депутат не только свою тему должен вести, но и быть максимально универсальным.