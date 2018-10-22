«У нас есть комплексы не хуже «Джавелинов»: на Украине пообещали разбить любого противника

Киев, 22 октября. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж призвал Киев бросить все усилия на производство собственного вооружения, которое, как уверен он, ничем не хуже иностранного, и легко обесценит любую систему любого противника. «Разобьем даже Россию», — похвастался он.

С заявлениями о том, как ВСУ, оказывается, «вооружены и опасны», Маломуж выступил в эфире местного телеканала NewsOne. Маломуж напомнил, что Украина ранее получила американские комплексы «Джавелин», хотя имеет собственные «Корсары» и «Скифы», которые им ничем не уступают. Иными словами, по мнению Маломужа, киевским властям можно рассчитывать на помощь США, но при этом стоит не плошать и самим: «Нужно делать ставку на собственные силы».

Маломуж также похвастался не только «Корсарами» и «Скифами».

«Мы имеем сверхмощные ракетно-технические комплексы, которые защищают наши системы не только связи, но и обесценивают любую систему противника. Любого – не только российского, боевиков, но и другой страны», – подчеркнул он.

В ответ украинцы с возмущением поинтересовались у генерала, почему же тогда Киев продолжает «уповать на «Джавелины» вместо того, чтобы вооружать наших артиллеристов и воинов цветниками, скифами, корсарами и т.п.»

По мнению одного из пользователей, проблема в организации массового производства на Украине: «В тех опытных цехах, где сейчас изготавливаются наши ПТРК станка с ЧПУ не видели даже, работают на том, что осталось от СССР». Таким образом, по его словам, украинские предприятия могут выпускать только до 100 штук комплексов в месяц при потребности армии в тысячи, а то и десятки тысяч единиц.

«Вот если бы Штаты нам помогли современным производственным оборудованием и организацией производства, а не летальным оружием…» — мечтательно добавил Простодушный.

Другой участник обсуждения напомнил Маломужу о том, что у военных ВСУ нет даже бронежилетов.

«Красота! Только почему армейцы даже без броников, а покупает их население за свои кровные?» — поинтересовался он.

Однако другой комментатор поспешил ответить за генерала.

«Сказано же, нету денег — одни только светлые идеи настоящих патриотов», — с иронией пояснил он.

Выход из ситуации посоветовал еще один блогер. По его мнению, эту проблему запросто можно решить, если украинский президент Петр Порошенко продаст свою кондитерскую фабрику Roshen в Липецкой области. При этом он тут выразил недоумение, почему Порошенко до сих пор этого не сделал: «Сколько можно было бы купить бронежилетов!».