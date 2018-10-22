Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, когда приступят к учебе студенты Керченского политехнического колледжа

46
0 Оставить комментарий

Стало известно, когда приступят к учебе студенты Керченского политехнического колледжа

Керчь, 22 октября. Учащиеся Керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба, приступят к занятиям во вторник, 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

«На данный момент есть готовность начать обучение завтра в некотором укороченном режиме, чтобы плавно ввести ребят в образовательный процесс», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что занятия не будут проводиться в поврежденном корпусе, ставшем местом трагедии.

Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков на прошлой неделе, 17 октября, устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Тело Рослякова обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой. 

В понедельник, 22 октября, в Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный на полуострове после трагедии. Кроме режима ЧС глава республики Сергей Аксенов объявлял трехдневный траур.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое