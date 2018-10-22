Стало известно, когда приступят к учебе студенты Керченского политехнического колледжа

Керчь, 22 октября. Учащиеся Керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба, приступят к занятиям во вторник, 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

«На данный момент есть готовность начать обучение завтра в некотором укороченном режиме, чтобы плавно ввести ребят в образовательный процесс», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ведомстве отметили, что занятия не будут проводиться в поврежденном корпусе, ставшем местом трагедии.

Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков на прошлой неделе, 17 октября, устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Тело Рослякова обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой.

В понедельник, 22 октября, в Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный на полуострове после трагедии. Кроме режима ЧС глава республики Сергей Аксенов объявлял трехдневный траур.