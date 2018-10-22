Цель для российских ракет: эксперты объяснили беспокойство Макрона о будущем ДРМСД

Президенты Франции и Соединенных Штатов Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), французский лидер подчеркнул важность этого договора для европейской безопасности и стратегической стабильности, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Президент Республики и президент США [Дональд] Трамп также затронули вопрос о будущем договора о РСМД. Он [Эммануэль Макрон] напомнил о важности этого соглашения, особенно для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — сообщают в Елисейском дворце.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его якобы нарушает.

Цель для российских ракет

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с корреспондентом ФАН объяснил обеспокоенность французского президента. Он отметил, что волнение европейских лидеров по поводу желания США выйти из ДРСМД вполне понятно. В случае выхода из договора, для того, чтобы всерьез угрожать России ракетами меньшей и средней дальности наземного базирования, США нужно их будет размещать на территории Европы. А это автоматически будет превращать эти самые районы в первоочередную цель для российских ракет.

«Данный договор был очень важен в плане снижения напряженности в Европе и повышения доверия между сторонами. Дело в том, что развернутые в Европе американские и советские ракеты наземного базирования, в случае начала большой войны, должны были наносить первые массированные ядерные удары благодаря тому, что им лететь было недалеко. Например, подлетное время известных американских БРСД «Першинг-2» после их пуска с позиций в Западной Германии до целей в западной части СССР, по-моему, составляло всего 5-10 минут», — пояснил Юрий Лямин.

По мнению военного эксперта, проблемы Договора заключаются в том, что между сторонами накопилось много спорных вопросов и противоречий. Так, США обвиняют Россию в том, что крылатая ракета 9М729 не соответствует договору, а Россия, например, отмечает, что даже американские ударные БПЛА с радиусом действия более 500 км, в принципе, попадают под определение «крылатой ракеты», зафиксированное в Договоре.

«И это только часть противоречий. Помимо этого появляются новые страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности, происходит их все большее совершенствование и т. д. Вовсе не удивительно, что американские военные тоже хотят получить такое мощное ударное средство», — заключил Юрий Лямин.

Политолог Владимир Карасев в комментарии ФАН заметил, что Макрон сделал робкую попытку перечить своему хозяину. Получилось достаточно неловко, уверяет эксперт.

«Трамп в свойственной ему манере самодура дал понять, что его мало беспокоят вопросы европейской безопасности. Я прогнозирую, что Макрон не станет делать заявлений, подобно Меркель. Либо он поддержит решение Трампа, либо займет нейтральную позицию. Договор РСМД — результат плодотворной работы дипломатических ведомств ряда государств. До недавнего времени договор имел вполне реальную силу.