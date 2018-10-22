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Сирия: стали известны детали объявленной Асадом процедуры амнистии

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Сирия: стали известны детали объявленной Асадом процедуры амнистии

Дамаск, 22 октября. Представитель министерства юстиции Сирии судья Ахмад Фаравати уточнил процедуру амнистии, о которой объявил глава государства Башар Асад в октябре.

Напомним, 9 октября сирийский президент подписал указ об амнистии по всем связанным с внутренним и внешним дезертирством преступлениям, которые были совершены до 9 октября текущего года.

Сирия: стали известны детали объявленной Асадом процедуры амнистии

Представитель Минюста отметил, что под действие указа Асада попадают сирийцы, которые находятся как на территории страны, так и за ее пределами. По его словам, те, кто находится в Сирии, должны урегулировать свой статус в течение четырех месяцев, а уехавшие из страны — в течение полугода.

«При этом хочу обратить внимание, что министерство юстиции исходит из принципа индивидуального подхода к каждому гражданину, потенциально подпадающему под действие амнистии», — заявил Фаравати на заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России по возвращению беженцев на территорию республики.

Фаравати отметил, что указ Асада не затронет тех, кто был причастен к совершению терактов, массовым убийствам и другим тяжким преступлениям против сирийцев.

Автор: Дарья Смолина
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