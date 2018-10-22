Невидимая мусорная гора: как чиновники двухметровую свалку во Всеволожске не замечали

Экологическое положение в России в последнее время стоит на повестке дня слишком остро. То тут, то там слышны призывы о помощи: где-то жители жалуются на невыносимый запах фекалий, где-то на бесконечный поток мусоровозов, которые везут отходы со всего региона, а кто-то и вовсе предпочитает не видеть, что происходит у него под носом.

Во Всеволожском районе Ленинградской области экологи обнаружили двухметровую свалку на 1,5 гектарах земли, однако местные власти предпочли сделать вид, что ни о какой свалке знать не знали. Федеральное агентство новостей решило разобраться, что стало причиной такого легкомысленного подхода к экологической обстановке и что с этим теперь делать.

Частная собственность

Все началось прошедшим летом, когда сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области проводили рейд по одному из самых крупных районов региона — Всеволожскому. То-то они были удивлены, обнаружив, что прямо в черте города, в районе шестого километра Южного шоссе, непосредственно на территории Всеволожска, среди леса, на землях сельскохозяйственного назначения, возвышается двухметровая гора мусора.

Крупная несанкционированная свалка состояла из коммунальных и строительных отходов. 23 августа, комитет совместно с представителями отдела по архитектуре и благоустройству администрации Всеволожского района провел проверку указанной территории, после чего обратилась с соответствующими вопросами в администрацию города. Однако от комментариев представители района отказались.

Поскольку получить какой-либо внятней комментарий экологи не смогли, начали действовать и выяснять, кто ответственен за замусоривание территории. Оказалось, что среди собственников захламленных участков значатся как физические, юридические лица так и районная администрация.

«На момент первичного осмотра, 22 августа, объем незаконно размещенных отходов достиг 300 кубометров, а площадь захламленного участка — 15 000 квадратных метров. Сначала на почву сбрасывались отходы от разборки зданий — доски, цемент, штукатурка, полиэтилен, пенопласт. В навалах мусора обнаружены особо опасные отходы I класса опасности — битые люминесцентные лампы», — пояснили в комитете.

Чтобы не привлекать внимание посторонних, нарушители пытались скрыть свои действия под природный грунт. Слой отходов равномерно распределялся под слоем глины. Однако отвести пристальное внимание инспекторов им не удалось. Но после того, как по периметру мусорной горы сотрудники комитета установили двухнедельное круглосуточное дежурство, работы на участке временно прекратились.

Однако прекратить свалку не удалось. Как только экологи покинули территорию, чуть ли не в ту же минуту на место начали завозить мусор. Остановить безобразие сотрудники экологического комитета решили прибегнуть к тяжелой артиллерии. 28 сентября свалку посетили в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Но на подъезде к самовольному полигону обнаружили контрольно-пропускной пункт: ограниченный шлагбаумом въезд, установленная бытовка с охранником. Несмотря на изумление проверяющих, на поле, как ни в чем не бывало, неизвестные лица активно размещали и уплотняли отходы.

Несмотря на угрозы расправы, сотрудники комитета составили пять протоколов об административных правонарушениях за «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» влекущих физических лиц к денежному штрафу в размере от одной до трех тысяч рублей. Также на штраф стоянку было эвакуировано шесть единиц изъятой техники: пять грузовых автомобилей и бульдозер.

«В августе, после выявления крупной несанкционированной свалки, в адрес администрации и полиции Всеволожского района комитетом была направлена информация о незаконной деятельности по обращению с отходами, а также материалы для организации мероприятий по муниципальному земельному контролю. На что район ответил, что правообладателем захламленного участка является ЗАО «Щеглово», проверку которого районная администрация планирует провести лишь в 2020 году. Ответа от УМВД мы не получили», — добавили в комитете.

Озадаченные столь явным пренебрежением со стороны администрации, комитетчики вновь выехали на место и были шокированы, увидев возле КПП сотрудников Всеволожского УМВД. Правоохранители сообщили, что в отношении инспекторов комитета, лицами, работающими на участке, написано заявление по факту ограничения доступа на частную территорию. Поэтому комитету ничего не оставалось, как обратиться с заявлением в региональную прокуратуру.

Вместо колхоза свалка

Согласно открытым данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) ЗАО «Щеглово» — является акционерным обществом, товариществом, сельскохозяйственным производственным кооперативом, образованным при реорганизации колхозов и совхозов и приватизации отдельных сельскохозяйственных предприятий. Среди основных видов деятельности, закрепленных за ЗАО «Щеглово» значатся строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения, водоотведение.

Как пояснила ФАН заместитель главы администрации Маринэ Тоноян, изначально проверка земельного участка, принадлежащего ЗАО «Щеглово», была запланирована на 2020 год. Однако как только комитетом был выявлен несанкционированный полигон отходов, согласно федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», были составлены необходимые документы, которые также были направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки.

«Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области не осуществляла передачу данного земельного участка, так как земельный участок образовался в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ и федерального закона «Об обработке земель сельскохозяйственного назначения», данный земельный участок оформлен в собственность ЗАО «Щеглово» в 2014 году», — пояснила Тоноян агентству.

Помимо прочего администрация указала, что тщательно ведет контроль за подведомственной себе территории, исправно пополняет реестр мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления. Помимо этого ежеквартально собирает отчет с городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района и проводит тематические совещания.

За первое полугодие 2018 года ликвидировано 170 свалок. Выявлено 253 места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (свалок — Прим. ФАН), из них 18 располагаются непосредственно на земельных участках муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского района, 151 — землях Лесного фонда (лесничества — Прим. ФАН), 57 — на землях, находящихся в частной собственности, 23 — в границах землеотвода автомобильных дорог, две — объекты культурного наследная Ленинградской области и по одной на землях СНТ, земле принадлежащей РФ. Однако, как следует из ответов администрации, двухметровая свалка на территории «Щеглово», до недавнего времени, замечена не была и, если бы не комитет, о ней никто бы не знал.

Выходит, что в соответствии с действующем законодательством, ликвидация мусорных свалок будет производится за счет средств владельцев земли, на чьей территории ни и были обнаружены. В компетенции администрации имеется лишь один рычаг воздействия на владельца земли, на чьей территории была обнаружена свалка — правообладателю земли направляется уведомление с рекомендацией устранить помойку, а в случае, если меры предприняты не будут, то разбирательство с недобросовестным владельцем эскалируют в органы государственного контроля и надзора. Получается замкнутый круг, который решить можно лишь коллективно.