Дамаск, 23 октября. Участники детского песенного коллектива Генеральной Ассамблеи Армении провели концерт в сирийском городе Камышлы, провинция Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Цель мероприятия показать сплоченность армянской общины с сирийским народом, перенесшим множество невзгод.

Последние три дня в рамках мероприятия в Хасаке были показаны театральные представления, прошли также различные развлекательные конкурсы при участии активистов социальной и культурной сферы сирийского города Камышлы. Одним из самых запоминающихся моментов праздника было выступление волонтеров ассоциации «Аль-Бар».

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что мероприятие проходило при участии ряда благотворительных организаций, в том числе представители Фонда ООН в области народонаселения.

Массовые культурные мероприятия все чаще происходят на территории сирийской республики. Мирные жители, как правило, с удовольствием принимают в них участие. Рост фестивалей, выставок и ярмарок в Сирии говорит о том, что жизнь стране постепенно возвращается в прежнее русло. Люди начинают чувствовать себя в безопасности, ведь их родные провинции теперь находятся под контролем сирийской армии.

Напомним, что в начале октября в провинции Хасака прошел марафон по случаю годовщины основания регионального Союза Революционной Молодежи Сирии. Забег провели в пригороде административного центра провинции. После марафона организаторы устроили масштабный праздник, на котором чествовали финалистов спортивного конкурса. Ожидается, что празднование годовщины продлится еще неделю. В рамках мероприятия общественные активисты посетят контрольно-пропускные пункты, на которых находятся подразделения сирийской правительственной армии, почтят погибших на войне с террористами солдатов, покажут специально подготовленное представление бригаде местных врачей.