Сирия новости 22 октября 16.30: «Тахрир аш-Шам» продолжает арестовывать мирных жителей Идлиба, в Ракке подорвался на мине военнослужащий армии США

Сирия, 22 октября. «Тахрир аш-Шам» продолжает проводить аресты мирных жителей провинции Идлиб, в Ракке на мине подорвался военнослужащий армии США, САА уничтожает СВУ боевиков в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовывает мирных жителей Идлиба.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между курдскими военизированными отрядами и боевиками ИГИЛ1. Перестрелки отмечаются в окрестностях населенных пунктов Хаджин и Багуз-Фаукани.

Ранее сообщалось, что недалеко от Хаджина террористы уничтожили автомобиль «демократических сил». Одновременно с этим курдский источник пишет в Twitter (@KurdistanAu), что в перестрелках в этом районе ими было ликвидировано 6 членов ИГИЛ. Данная информация не подтверждена.

Провинция Даръа

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению мин, заложенных радикальными исламистами в районе Аль-Ядуда провинции Даръа.

Напомним, территория региона была освобождена от незаконных вооруженных формирований в конце июля этого года. Боевики были вынуждены сдать свои позиции правительственным войскам САР и уехать из провинции.

Провинция Идлиб

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают проводить аресты мирных жителей провинции Идлиб, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последние два месяца джихадисты захватили около 184 гражданских.

Twitter-канал (@NationalDefens) сообщает, что население региона продолжает выходить с подконтрольных радикальным исламистам территорий через гуманитарный коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими в районе населенного пункта Абу Духур.

Провинция Ракка

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@NationalDefens), что в административном центре провинции Ракка при попытке обезвредить самодельное взрывное устройство был убит военнослужащий армии США.

Напомним, боевики Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится город, объявили о начале зачистки районов от мин, заложенных террористами «Исламского государства», более года назад. Тем не менее, Ракка остается одним из самых опасных районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)