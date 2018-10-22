Их привлекает принципиальная позиция: эксперт объяснил, почему страны Африки хотят сотрудничать с РФ

Москва, 22 октября. Российская Федерация намерена продолжить взаимодействие с Центральноафриканской Республикой (ЦАР) в сфере безопасности для нормализации политической ситуации в государстве.

Как отметил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов, после принятия Хартумской декларации в конце августа текущего года между враждующими группировками обстановка в ЦАР поэтапно налаживается. Москва, по его словам, и в будущем готова взаимодействовать с африканским государством для урегулирования политического кризиса.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин обратил внимание на то, что РФ имеет с Африкой теплые и дружеские отношения.

«Многие африканские страны к нам тянутся и готовы сотрудничать с Россией. Особое внимание уделяется сфере безопасности. Их привлекает наша принципиальная позиция. Мы держим слово и на самом деле оказываем содействие, работаем на результат, а не на процесс», — объяснил эксперт.

Кошкин также подчеркнул, что власти африканских стран знают, что отношения с Россией можно выстраивать гибко, возможны договоренности и компромисс, пишет «Слово и дело».

Напомним, прошедшей весной РФ направила в ЦАР пять военнослужащих и 170 гражданских инструкторов для координации действий солдат армии африканского государства. Глава ЦАР ранее обратился к российским властям с просьбой оказать военно-техническую помощь в урегулировании ситуации в регионе.