Лавров анонсировал проведение первого  саммита «Россия – Африка»

Москва, 22 октября. Лавров не исключил проведение саммита «Россия – Африка» в Москве в обозримом будущем. Об этом глава МИД РФ сообщил в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

«Вскоре состоятся два крупных мероприятия — российско-африканский парламентский форум и бизнес-форум «Россия — Африка». Уверен, что эти мероприятия подготовят почву для проведения в обозримом будущем полноценного саммита «Россия-Африка», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, главное условие проведения саммита – обеспечение конкретного и взаимовыгодного содержания. Лавров подчеркнул, что вывести отношения России и стран Африки на принципиально новый уровень нельзя без участия широкой общественности.

Напомним, общественный форум «Россия – Африка» проходит впервые в Москве. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений и Союзу «Африканская деловая инициатива».

Участие в форуме принимают более 500 представителей из 20 стран африканского континента. Главными темами форума станут образование и наука, торгово-экономические связи, общественные организации, СМИ, межкультурное взаимодействие, здравоохранение и многие другие.