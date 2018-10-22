Киев, 22 октября. Премьер-министр Украины заявил, что мир устает от Украины по вине россиян.

Гройсман отметил, что в мире активно обсуждается вопрос о коррупции на Украине.

«Эту историю о тотальной коррупции на Украине популяризируют за рубежом», — пожаловался он.

При этом украинский премьер в очередной раз заподозрил, что здесь должен быть так называемый «российский след». Он отметил, что всплывающие данные о коррупции портят имидж Украины, что якобы на руку россиянам, а усталость Европы от ситуации в стране Гройсман объяснил «желанием России».

«Россияне хотят создать усталость во всём мире от Украины», — заявил он.

При этом Гройсман добавил, что на Украине действительно есть проблемы.

«Их надо решать — это очевидный факт», — констатировал он.

Однако украинские власти решают проблемы с коррупцией путем насильного замалчивания их существования. Любые попытки журналистов сообщить о нарушениях со стороны руководства страны пресекаются. Так, журналисты украинской программы «Схемы» заявили о давлении на главного редактора Наталью Седлецкую со стороны генеральной прокуратуры Украины.

Украинское руководство регулярно заявляет так называемой «российской агрессии», пытаясь отвлечь жителей страны от внутренних проблем. В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, указывая на их голословность — до сих пор не было представлено ни одного доказательства.

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин ранее подтверждал, что в Европе устали от Украины. Однако в его версии Россия оказалась не при чем. Свою страну он сравнил с «вечно жалующимся, скандальным и требующим помощи другом» и указал на позорное поведение украинской делегации в ПАСЕ.