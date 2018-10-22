«Мы помним, как с ним поступили»: в «Спартаке» сомневаются, что Черчесов сменит Карреру

Москва, 22 октября. Тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить московский футбольный клуб «Спартак» после ухода наставника красно-белых Массимо Карреры.

Как сообщает RT, помощник Карреры Рауль Рианчо будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего руководство ФК постарается найти нового тренера. Впрочем, по словам ветерана «Спартака» Евгения Ловчева, Черчесов вряд ли согласится принять эстафету у Карреры.

«Вдумайтесь, у Черчесова сейчас все хорошо со сборной, тренер номер один в стране. Зачем ему надо окунаться в сегодняшний «Спартак»? Сборной России не нужно, чтобы Черчесов сейчас совмещал посты в национальной команде и клубе», — рассказал он Телеканалу 360.

Кроме того, Ловчев напомнил, что у Черчесова уже был неприятный опыт взаимодействия со «Спартаком». Когда-то тренера приглашали на пост наставника московской команды, однако переход сорвался после того, как некто доложил председателю совета директоров «Спартака» Леониду Федуну о деловом обеде Черчесова со спортивным директором «Динамо» Гурамом Аджоевым. Как полагает Ловчев, это вторая причина, по которой Черчесов «не рвется в «Спартак».