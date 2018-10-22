Ел рябину и жевал смолу: под Красноярском пенсионер две недели блуждал по тайге с собакой

Москва, 22 октября. Пропавший в начале октября житель Красноярского края вернулся домой — 65-летний мужчина блуждал в тайге более двух недель.

О пропаже 65-летнего Виктора Виноградова и его собаки, белого бультерьера, родственники сообщили 6 октября. В поисках отправившегося погулять с собакой мужчины участвовали сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Не исключались версии,что Виноградов утонул или встретился с медведем.

Оказалось, житель Красноярского края просто заблудился: в тайге он питался подножным кормом (ел рябину и жевал смолу), сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, здоровью мужчины ничего не угрожает, хотя он, как и бультерьер, сильно похудел.