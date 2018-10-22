«Энергомаш» и S7 Space договорились о поставках двигателей для «Союза-5»

Москва, 22 октября. Предприятие «Энергомаш» и компания «S7 Космические транспортные системы» подпишут отдельное соглашение о поставках двигателей РД-171М для ракет-носителей «Союз-5». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роскосмоса.

«Стороны договорились оформить отдельное соглашение об условиях приобретения и поставки новых товарных двигателей РД171М», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Энергомаш» и S7 Space подписали соглашения о сотрудничестве и по другим направлениям с учетом интересов обеих компаний и перспективных планов на будущее.

Ранее стало известно, что огневые испытания двигателя РД-171МВ пройдут в конце 2020 — начале 2021 года. По словам главы «Энергомаша» Игоря Арбузова, на модернизацию двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, разработку опытного образца и испытаний планируется потратить порядка семи млрд рублей.