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Установлена личность каскадера, которого раздавил танк на съемках в Калужской области

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Установлена личность каскадера, которого раздавил танк на съемках в Калужской области

Москва, 22 октября. На месте смерти каскадера во время съемок фильма «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области работают следователи, установлена личность погибшего, передает источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, при выполнении трюков погиб каскадер Олег Шелкин 1987 года рождения. Он скончался от травм, которые получил во время выполнения трюка. Источник также уточнил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Идет доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в понедельник погиб каскадер в результате несчастного случая при съемке батальной сцены фильма «Ильинские рубежи». Как сообщает РЕН ТВ, его раздавило танком.

Напомним, «Ильинские рубежи» — военная драма. Она должна рассказать о подвиге курсантов во время обороны Москвы. Доход от проката картины направят на создание музея и военно-исторического мемориального комплекса на Ильинском рубеже.

Установлена личность каскадера, которого раздавил танк на съемках в Калужской области

Автор: Алия Садыкова
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