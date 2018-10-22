Песков: Слом ДРСМД нанесет вред общемировой безопасности

Москва, 22 октября. Слом совместного с РФ Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанесет вред общемировой безопасности и стабильности, передал заявление президента РФ Владимира Путина его официальный представитель Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил о том, что Соединенные Штаты де-факто предпринимают действия, которые размывают положения этого договора, которые идут в нарушение с положениями этого договора​​​», — отметил Песков.

В связи с этим слом документа, заявлял российский лидер, поставит под угрозу безопасность мирового сообщества

Пресс-секретарь президента подчеркнул также, что вокруг договора возникли нерешенные проблемные моменты. В качестве примера Песков привел действия ряда стран, которые на территории Азии и в других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как главный предмет договора – ракеты малой и средней дальности.

При этом Россия и США остаются ключевыми странами, которые несут ответственность за стабильность и безопасность во всем мире, указал официальный представитель российского лидера.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения. Стоит отметить, что российские власти, в частности Госдума и МИД РФ, отвергли голословные обвинения.

Ранее Песков заявил, что выход США из договора может занять полгода, при этом Вашингтон эту процедуру пока не инициировал. Об использовании соответствующего пункта договора также сообщил и министр иностранных дел Сергей Лавров.