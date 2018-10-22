Сирия: конференция по беженцам может пройти в Дамаске до конца года

Москва, 22 октября. Международная конференция по возвращению сирийских беженцев на родину может состояться в Дамаске до конца этого года. Об этом заявил представитель российского МИД Николай Бурцев.

По его словам, в настоящий момент идет подготовка к конференции по беженцам, детали проведения мероприятия согласовываются с потенциальными участниками.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Результаты работы межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженце находят все большее понимание среди глав зарубежных государств.