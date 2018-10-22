Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: конференция по беженцам может пройти в Дамаске до конца года

36
0 Оставить комментарий

Сирия: Конференция по сирийским беженцам может пройти в Дамаске до конца года — МИД РФ

Москва, 22 октября. Международная конференция по возвращению сирийских беженцев на родину может состояться в Дамаске до конца этого года. Об этом заявил представитель российского МИД Николай Бурцев.

По его словам, в настоящий момент идет подготовка к конференции по беженцам, детали проведения мероприятия согласовываются с потенциальными участниками.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Результаты работы межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженце находят все большее понимание среди глав зарубежных государств.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое