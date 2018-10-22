Политический диалог между Россией и Мадагаскаром хорошо развивается — Лавров

Москва, 22 октября. Политические силы Мадагаскара сохраняют нацеленность на развитие сотрудничества с Россией, и Москва это чувствует, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства поприветствовал в столице министра иностранных дел Мадагаскара Элуа Альфонса Максима Дуву, который ранее занимал пост посла республики в РФ, и провел с ним переговоры. Лавров выразил надежду, что назначение Дуву на пост главы МИД Мадагаскара позволит вывести отношения между странами на «качественно новый уровень».

Глава российского МИД напомнил, что между Москвой и Антананаривой хорошо развивается политический диалог, о чем свидетельствует ряд проведенных встреч.