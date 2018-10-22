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Политический диалог между Россией и Мадагаскаром хорошо развивается — Лавров

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Политический диалог между Россией и Мадагаскаром хорошо развивается — Лавров

Москва, 22 октября. Политические силы Мадагаскара сохраняют нацеленность на развитие сотрудничества с Россией, и Москва это чувствует, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства поприветствовал в столице министра иностранных дел Мадагаскара Элуа Альфонса Максима Дуву, который ранее занимал пост посла республики в РФ, и провел с ним переговоры. Лавров выразил надежду, что назначение Дуву на пост главы МИД Мадагаскара позволит вывести отношения между странами на «качественно новый уровень».

Глава российского МИД напомнил, что между Москвой и Антананаривой хорошо развивается политический диалог, о чем свидетельствует ряд проведенных встреч.

«Из этих контактов мы чувствуем, что все ключевые политические силы Мадагаскара сохраняют нацеленность на развитие партнерства с Российской Федерацией. Мы это ценим и отвечаем взаимностью», — говорится в сообщении МИД РФ.

Автор: Дарья Смолина
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