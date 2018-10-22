Россия закрывает Дальний Восток: эксперт оценил новую РЛС, засекающую самолеты-невидимки

Одна из военных частей радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на Камчатке получила обновленную радиолокационную станцию (РЛС) П-18Р. Установка может распознавать самолеты, использующие технологию «стелс», сообщает пресс-служба округа.

«В ближайшее время оборудование будет введено в эксплуатацию», — значится в сообщении военного ведомства.

Как сообщает представитель ВВО, станция П-18 «Терек» модернизировалась с учетом возможности обнаружения воздушных судов, измерения их дальности, азимута и скорости. Кроме того, она способна автоматически вести сопровождение цели и распознавать класс самолета или любой другой воздушной цели, после чего передает полученные данные в интегрированную систему управления.

Главным же достоинством П-18Р является эффективное обнаружение воздушных целей, выполненных по технологии «стелс», а также обладающих повышенной помехозащищенностью. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в настоящее время «все российские РЛС переходят на цифровые приборы, за счет чего внедряются системы расчета, позволяющие вычислять огромное количество воздушный целей одновременно».

«У аналоговых РЛС был один недостаток — они видели ограниченное количество целей и могли их сопровождать. Цифровые приборы же могут видеть больше и дальше, они могут быть интегрированы в автоматизированную систему управления противовоздушной обороны. То есть все, что видят эти антенны, видят все, кто находится в этой зоне ответственности — вплоть до командующего и, если надо, национального центра управления обороны», — поясняет эксперт.

Военный аналитик напоминает, что новая радиолокационная станция П-18Р — это так называемая межвидовая РЛС, которая обеспечивают дальний радиолокационный обзор воздушного пространства Российской Федерации. И особенно это актуально на Дальнем Востоке.

«В настоящее время Россия закрывает Дальний Восток — это направление перекрывается по плану. Он заключается в том, что мы создаем вдоль всех границ страны — морских и сухопутных — единую эшелонированную систему воздушно-космической обороны. Мы создавали ее на западе, мы создавали ее на юге, практически завершаем работы на севере и сейчас идет плановое завершение работ на Дальнем Востоке», — продолжает Алексей Леонков.

На территорию Дальнего Востока поступают комплексы противовоздушной обороны, РЛС которых будут заниматься дальним обнаружением целей, у которых ЭПР — эффективная поверхность рассеивания имеет довольно низкие величины или, если говорить иначе, цели с пониженными радиолокационными сигнатурами.

«Это когда объект не «светится», как обычная цель, а обнаруживается немножко позже. Мы же не можем все время держать в рабочем состоянии ЗРК, они дежурят, конечно, но при этом у них основные РЛС не работают, чтобы не выдавать позиций их нахождения. Вместо них работают вот такие РЛС, которые обнаруживают, распознают и сопровождают цели», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, П-18 «Терек» — это мобильная двухкоординатная РЛС кругового обзора метрового диапазона волн. Ее прототипом была П-12 «Енисей». П-18 предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии «стелс», в пределах зоны видимости, определения государственной принадлежности и выдачи их координат.