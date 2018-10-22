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Экономика

В ФАС сообщили о реакции «Газпрома» на предупреждение

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В ФАС сообщили о реакции «Газпрома» на предупреждение

Москва, 22 октября. Российская транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» отреагировала на предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая ожидает возвращения торгов газом холдинга на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Они уже реагируют, мы это видим. Посмотрим на объемы сегодня. Они реагируют действием», — отметил он.

Напомним, в середине октября ФАС выдала дочерней компании «Газпрома» предупреждение о недопустимости прекращения продажи газа на товарно-сырьевой бирже Северной столицы. Отмечалось, что из-за приостановки продажи корпорацией природного ресурса, существенно снизился объем реализации газа, что спровоцировало рост его стоимости.

В ФАС сообщили о реакции «Газпрома» на предупреждение

Ранее стало известно, что «Газпром экспорт» присоединится к новой форме налогового контроля. Соответствующее соглашение подписали руководитель ФНС России Михаил Мишустин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Мониторинг представляет собой форму контроля, в рамках которого специалисты получают доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности.

Автор: Екатерина Кухарева
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