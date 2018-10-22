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Технологии

Samsung запатентовала сканер во весь экран для Galaxy S10

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Samsung запатентовала экранный сканер уникального размера

Москва, 22 октября. Компания Samsung зарегистрировала патент на подэкранный сканер, который будет работать на всей поверхности дисплея. Информация об этом появилась в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Ранее компания зарегистрировала патент, согласно которому сканер в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 мог располагаться в нижней части экрана. Однако последующий за ним патент компании позволяет предположить, что сканер будет расположен под всем экраном, а значит разблокировать устройство можно будет нажатием в любой точке дисплея.

Внедрить уникальный подэкранный сканер в Samsung Galaxy S10 позволит энергоэффективный процессор, который повышает яркость дисплея в точке касания и трижды снимает отпечаток для точности.

Автор: Софья Куликова
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