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Экономика

Сооснователь «Яндекса» Волож не собирается покидать пост главы компании

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Сооснователь «Яндекса» Волож не собирается покидать пост главы компании

Москва, 22 октября. Учредитель «Яндекса» Аркадий Волож не собирается покидать пост главы компании. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе «Яндекса».

В компании также отметили, что Аркадий Волож не планирует продавать свою долю в фирме, которая составляет 10% капитала, что составляет 48% голосов.

Ранее сообщалось, что акции «Яндекс» возросли на 7,65% из-за сообщений о том, что сооснователь компании Волож не намерен продавать свою долю.

Сооснователь «Яндекса» Волож не собирается покидать пост главы компании

Ситуация с вероятным приобретением интернет-холдинга «Яндекс» российским Сбербанком, невзирая на всю противоречивость поступающих данных, движется к финишной прямой: знаковая сделка может произойти в ближайшее время. По мнению экспертов, данная сделка сможет укрепить позиции России и стать «кошмаром» для американских инвесторов.

Автор: Алексей Громов
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