Песков объяснил смысл заявления Путина про рай и ядерный удар

Москва, 22 октября. Фраза российского президента Владимира Путина про рай — всего лишь аллегория. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин во время выступления на «Валдае» подчеркивал отсутствие права на превентивный удар в российской ядерной доктрине.

«Там речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что многие упустили это из виду.

«Мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент», — пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, это было главное во фразе Владимира Путина, а все остальное — аллегория.

Ранее во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» российский президент заявил, что агрессоры должны понимать, что после применения ядерного оружия, возмездие со стороны России — неизбежно.

Путин рассказал, что Россия будет использовать ядерное оружие только после того, как противник нанесет удар по территории России. Российский президент подчеркнул, что агрессор должен понимать неизбежность возмездия.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы — жертва агрессии. И, как мученики, мы попадаем в рай, а они просто сдохнут», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий будет являться катастрофой.