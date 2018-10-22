Сирия: боевики устроили ракетный обстрел Алеппо, один человек погиб

Дамаск, 22 августа. Террористические группировки, действующие на юго-востоке Алеппо, обстреляли ракетными снарядами жилые кварталы административного центра провинции. В результате погиб мирный житель, были также повреждены жилые дома, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Как стало известно, один из снарядов, пущенных боевиками, разорвался неподалеку от квартала Ас-Сабиль, второй упал в районе Аль-Мукамбо.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия:

На кадрах можно заметить, что ударом ракеты была разбита витрина в одном из магазинов. Кроме того, несколько владельцев автомобилей остались без своего транспортного средства. У некоторых домов в буквальном смысле проломлены стены и крыши, испорчена мебель и выбиты окна. Сейчас местные жители проводят уборку в месте, где произошла террористическая атака.

В ответ подразделения сирийской правительственной армии начали вести обстрел по местам, откуда была совершена террористическая атака. Таким образом, САА удалось нанести террористической группировке значительный удар: боевики потеряли своих людей и боевую технику.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что незаконные вооруженные группировки начали неожиданный обстрел жилых кварталов сирийского города Алеппо.

Боевики выпустили ракетный снаряд по жилому кварталу Халяб Аль-Джадида. К счастью, тогда никто из местных жителей не пострадал, однако инфраструктуре города был причинен серьезный ущерб.

В данный момент на юге и западе Алеппо продолжают действовать незаконные вооруженные формирования, которые, как правило, подчиняются запрещенной в России террористической группировке «Джебхат Ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.