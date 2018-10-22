Главреда «Эха Москвы» Венедиктова выписали из больницы
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Москва, 22 октября. Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», журналиста Алексея Венедиктова выписали из больницы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, в столице 14 октября Венедиктова экстренно госпитализировали. Он сообщил, что попал в больницу с острой болью в почке. Журналисту незамедлительно сделали операцию, которая, по его словам, прошла успешно.
Венедиктов выразил благодарность врачам и медсестрам.
«Выписали из больницы. Всем привет. А врачам и медсестрам огромное спасибо», — написал он.