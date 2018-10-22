Главреда «Эха Москвы» Венедиктова выписали из больницы

Москва, 22 октября. Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», журналиста Алексея Венедиктова выписали из больницы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, в столице 14 октября Венедиктова экстренно госпитализировали. Он сообщил, что попал в больницу с острой болью в почке. Журналисту незамедлительно сделали операцию, которая, по его словам, прошла успешно.

Венедиктов выразил благодарность врачам и медсестрам.