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Витрина благотворительных фондов появилась в «Одноклассниках»

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Витрина благотворительных фондов появилась в «Одноклассниках»

Москва, 22 октября. Пользователи социальной сети «Одноклассники» могут сделать пожертвование в адрес крупнейших российских благотворительных фондов.

В разделе «Услуги и купоны» появилась новая категория под названием «Благотворительность». Если перейти в соответствующий раздел через веб-версию, мобильный браузер или приложение, то можно увидеть своеобразную витрину с благотворительными фондами, в том числе Фонд «Подари Жизнь», «ОРБИ», «Старость в радость», «СПИД.Центр».

В общей сложности, в соцсети уже представлены около 70 благотворительных фондов. Пожертвования можно сделать с помощью банковской карты, комиссия за перевод составляет одни процент плюс восемь рублей.

Отметим, ранее у пользователей данной соцсети появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и школы.

Автор: Ксения Пудовкина
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