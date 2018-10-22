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Кремль прокомментировал подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

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Кремль прокомментировал подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Москва, 22 октября. Определенности по срокам визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию пока нет, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пишет РИА Новости, подготовка к визиту продолжается. Пресс-секретарь уточнил, что идет работа по дипломатическим каналам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, который состоится в ноябре. В Саудовской Аравии выразили надежду, что Путин примет приглашение руководства страны и нанесет официальный визит. Отмечалось, что встреча может стать подготовкой визита Путина в Эр-Рияд.

Кроме того, ранее стало известно, что на полях саммита Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Кремль прокомментировал подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Автор: Алия Садыкова
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