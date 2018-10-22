В Крыму отменили режим ЧС, введенный после керченской трагедии

Симферополь, 22 октября. В Крыму снят режим чрезвычайной ситуации, введенный на полуострове после трагедии в политехническом колледже в Керчи. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

В документе говорится, что основанием для отмены режима ЧС является завершение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Жертвами трагедии стал 21 человек, около 50 человек пострадали. В Крыму был введен траур в связи с произошедшим.

Отметим, что к месту взрыва в колледже были направлены около 200 военнослужащих ЮВО. Военные помогали эвакуировать пострадавших с места трагедии, а также участвовали в разборе завалов. Кроме того сообщалось, что все силы скорой помощи Керчи также были задействованы в обеспечении пострадавших медицинской помощью.