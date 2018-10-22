Песков: США пока не начали процедуру выхода из ДРСМД

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может занять полгода, при этом Вашингтон эту процедуру пока не инициировал.

«В самом документе прописана процедура выхода из этого соглашения, пока никаких действий, прописанных в тексте, направленных на выход из этого документа, США не предпринимали», — сообщил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что Россия была и остается привержена ДРСМД, в том время как США пытаются «размыть основы договора».

Песков добавил, что выход США из ДРСМД вынуждает Россию предпринимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности, так как США дали понять, что начали разработку запрещенных договором систем.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из ДРСМД из-за того, что Россия якобы нарушение договор. Трамп добавил, что ДРСМД мешает США разворачивать системы для противодействия Китаю.