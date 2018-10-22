Чучело Гройсмана появилось у здания правительства Украины

У здания кабинета министров Украины прошла акция протеста против коррупционного произвола украинских чиновников, допускающих незаконную застройку в крупных городах страны. Манифестанты принесли с собой черные ленты, виселицу и чучело, изображающее премьер-министра Владимира Гройсмана, которое торжественно повесили под общие аплодисменты.

Главной целью манифестантов, приехавших из более чем десятка украинских городов, было напомнить чиновникам о многочисленных строительных объектах, которые в нарушение закона возводятся на территории парков, заповедников, скверов, на месте детских площадок и т. д.

«У нас прямо под домом снесли прекрасный парк, в котором отдыхали десятки жителей, — сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей уроженка небольшого городка Вышгород Ирена. — И все ради того, чтобы построить на его месте очередной ресторан быстрого питания! Наши чиновники совсем потеряли совесть, они берут взятки, никого не стесняясь! Мы требуем отставки Гройсмана и всех строительных чиновников в правительстве!»

Для наглядности «возмездия премьеру» на площадке перед кабмином установили деревянную виселицу, на которую водрузили чучело Гройсмана с надписью «Коррупционер» на груди. Один из организаторов митинга дернул за веревку, обернутую вокруг шеи «премьера», и чучело безвольно повисло в петле под общие аплодисменты.

В этот момент полиция, которая реагировала на пикет довольно спокойно, внезапно схватила «палача» и утащила его куда-то в недра кабмина.

Это возмутило пикетчиков, которые стали бить по парапету пустыми пластиковыми бутылками с камнями внутри. Участники акции кричали «Гройсмана в отставку!» и «Свободу нашему единомышленнику».

Впрочем, организатора акции полиция так и не отпустила. Зато манифестанты передали чиновникам список «злобудовых» — т. е. незаконно возводимых — объектов по всей Украине.

Также по ходу акции на специально натянутых веревках они продублировали адреса объектов, разрешение на строительство которых на месте парков и скверов было, по их мнению, получено в обмен на взятки. На вопрос ФАН о том, поможет ли акция остановить возведение хотя бы части «злобудовых» объектов в стране отреагировали скептически.