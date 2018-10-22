Путин обсудит с Собяниным «столичные дела» — Песков

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным во второй половине дня в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече Путин и Собянин обсудят «столичные дела», а также вопросы развития Москвы, сообщил Песков. По его словам, Москва развивается быстро, и в связи с этим вопросов и тем, которые интересуют российского лидера, много.