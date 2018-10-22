Донбасс сегодня: ВСУ наращивают обстрелы ДНР, в Киеве рассказали об идеальном моменте для наступления

Донбасс, 22 октября. ВСУ усилили обстрел ДНР. Украинский националист Дмитрий Корчинский назвал условие, при котором наступление на Донбасс и Крым будет результативным. Украинских новобранцев заставляют покупать карты минных полей в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в ДНР

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, выпустив по ее территории 423 боеприпаса.

Как рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, украинские силовики вели обстрелы из минометов калибром 82 и 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

Под обстрелами ВСУ оказались горловские поселки шахт имени Гагарина и Изотова, населенные пункты Зайцево, Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка, Лозовое, контрольно-пропускной пункт «Горловка»; Ясиноватая и прилегающие к ней села Крутая Балка, Верхнеторецкое, Каштановое; поселки Минеральное, Александровка, Старомихайловка, село Луганское, а также поселок шахты Трудовская в Петровском районе, село Спартак в окрестностях Донецка; села Новоласпа, Ленинское, Саханка, Коминтерново на юге ДНР.

В поселке Коминтерново, который находится на линии разграничения, украинские силовики били по жилым домам противотанковыми ракетами. В результате три дома загорелись, а солдаты ВСУ продолжили обстрел, но уже по тем, кто пытался потушить пожар.

В Киеве рассказали о лучшем моменте наступления на Донбасс и Крым

Лидер запрещенной в России украинской националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил, что в настоящее время предпринимать попытки вернуть утраченные территории Украина не готова.

По мнению националиста, нужно удерживать конфликт в текущем состоянии, дожидаясь «кризиса» в России, который, по словам Корчинского, непременно возникнет. И тогда ВСУ могут переходить в наступление сразу на нескольких фронтах, считает лидер запрещенного в РФ «Братства».

В качестве возможных театров военных действий Корчинский назвал не только Донбасс и Крым, жители которого проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, но и «фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова».

Украинских новобранцев заставляют покупать карты минных полей

Военнослужащие украинской армии заставляют новобранцев, прибывающих в Донбасс, покупать карты минных полей. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

Известно, что вечером 20 октября военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ подорвался на мине, получил серьезные ранения и был эвакуирован в госпиталь Мариуполя. При этом мину, от которой пострадал боец, установили представители 36-й бригады морской пехоты.

Чтобы подобных инцидентов не повторялось, украинские силовики решили продавать карты созданных ими минных полей подразделениям, которые приходят в Донбасс им на смену, рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Он отметил, что в нормальной ситуации военные, сражающиеся на одной стороне, обычно сообщают друг другу места установки мин, а в данном случае командиры подразделений, сменяющих друг друга, должны были это сделать в первую очередь и совершенно бесплатно.