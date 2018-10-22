У Киева выбьют фундамент из-под ног: политолог объяснил, почему власти затягивают расследование стрельбы на Майдане

Генеральная прокуратура Украины не может до сих пор завершить расследование кровавого преступления — расстрела «Небесной сотни» — во время Евромайдана. Следственный эксперимент по делу о стрельбе на Институтской улице в Киеве невозможно провести, пока власти столицы не перенесут временный мемориал погибшим, рассказал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Заметим, что Святошинский районный суд Киева постановил провести следственный эксперимент на улице Институтской, чтобы изучить события, произошедшие 18–20 февраля 2014 года. Украинский политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей связал промедления в расследовании уголовного дела с нежеланием администрации Петра Порошенко всерьез расследовать страшные преступления Майдана.

«Это происходит совершенно не случайно. Достаточно вспомнить законы администрации Порошенко, который к власти пришел уже после госпереворота — как раз одним из первых был запрет проводить расследование событий Майдана. Власти уже тогда оправдывали преступления, совершенные так называемыми мирными протестующими. Они были вооружены огнестрельным оружием, что привело к десяткам убитых и раненых сотрудников правоохранительных органов», — заметил политолог.

Дудчак, кроме того, подчеркнул, что иностранные журналисты неоднократно проявляли интерес к февральским событиям в Киеве, стараясь задокументировать показания пострадавших в ходе обстрелов. По мнению собеседника агентства, нынешняя власть уже не сможет адекватно продолжить расследование, так как приказала уничтожить необходимые для него улики. Петр Порошенко боится, что могут быть найдены неопровержимые доказательства причастности администрации президента к кровавым преступлениям на Майдане.

«Свидетели, выступающие по делу о расстреле протестующих на Институтской улице, рассказывали на суде, откуда они слышали выстрелы, кто стрелял и что уже есть немало видеоматериалов, доказывающих причастность главарей Майдана к этим кровавым преступлениям. Однако власть запретила вести расследование преступлений на Майдане, было уничтожено огромное количество уголовных дел, возбужденных еще в ходе февральских событий», — добавил Дудчак.

Адекватному расследованию помешали бюрократические препоны и явное нежелание украинских властей установить виновных в стрельбе на Институтской. Генпрокуратура попросила киевскую городскую администрацию перенести временный мемориал, при этом родственники погибших дали свое согласие на перенос. А вот городские власти, уверен Горбатюк, игнорируют эту просьбу и таким образом тормозят расследование дела.

«Если бы он (временный мемориал) был перенесен, то уже можно было бы говорить о завершении следственного эксперимента. Но на сегодняшний день к этому участку мы приступить не можем», — заявил Сергей Горбатюк.

По словам политолога, недопустимо, что спустя почти пять лет после событий Майдана большое число убийств не раскрыто. Вся нынешняя власть на Украине держится на легенде о зверствах администрации предыдущего президента Виктора Януковича, отметил эксперт.

«Мы видели документальные фильмы, снятые журналистами из Италии, Израиля и Македонии. В них непосредственные участники событий рассказывают, кто раздавал оружие митингующим. И очевидно, что действующие политики виновны в убийствах мирного населения. Было много кадров, на которых запечатлены убийства протестующих, однако по приказу Киева все эти видео уничтожили — хотя не было необходимости избавляться от улик. Власть делает все возможное, чтобы эти преступления не были раскрыты. Если правда будет раскрыта — у Киева выбьют фундамент из-под ног», — заключил политолог.

Напомним, 20 февраля 2014 года на Институтской улице неизвестные снайперы расстреляли мирное население и сотрудников полиции, пытавшихся сдержать вооруженных радикалов. Жертвами стрельбы стало 53 человека.

Ответственность за смерть более 50 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое выполняло свои обязанности во время событий Евромайдана.