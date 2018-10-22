Телевизор против Интернета: военкор прокомментировал рейтинг авторитетных журналистов РФ
Исследовательская группа ЦИРКОН подготовила доклад «Образ журналиста в массовом сознании россиян». Согласно документам, наибольшим авторитетом среди жителей России пользуются телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер. При этом более половины опрошенных не смогли обозначить свои симпатии. Исследование проводилось по инициативе фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив.
Федеральное агентство новостей выяснило у специального корреспондента газеты «Комсомольская правда», известного военкора Дмитрия Стешина — насколько объективны, на его взгляд, эти выводы.
«Однозначно, что большая часть страны по-прежнему черпает информацию из телевизора, — заявил он. — Пишущим журналистам с телевизионными никак не удается конкурировать».
Вместе с тем, по словам собеседника ФАН, еще десять лет назад риэлторы выяснили, что при аренде жилья в Москве люди больше интересовались тем, есть ли в квартире доступ в Интернет — а телевизионные панели их не интересовали вообще.
«Так что картина меняется. На другом полюсе — авторитетные блоговоды, интервьюеры, у которых по 20 миллионов подписчиков. Мне кажется, эти два информационных поля — телевизионное и Интернет — не стыкуются. А пишущие журналисты находятся посередине», — констатировал Дмитрий Стешин.