Кремль ответил на обвинения США в нарушении ДРСМД

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвинения американского президента Дональда Трампа о том, что Москва якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Россия привержена ДРСМД в отличие от США, которые его де-факто размывают», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно категорически отвергал какие-либо обвинения в адрес России в плане нарушения положений ДРСМД, а российские эксперты приводили неоспоримые доказательства, что именно Штаты размывают основы и основные положения этого договора, а именно устанавливая антиракеты и используя ударные беспилотники, которые способны быть ракетами малой и средней дальности.

Ранее Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД из-за того, что Москва якобы нарушает условия документа. Такие планы Вашингтона уже осудили в Госдуме и МИД РФ. В частности, замглавы министра иностранных дел Сергей Рябков назвал подобные заявления «шантажом» и не исключил военного ответа, если Штаты все-таки выйдут из договора.

Кроме того, он отметил, что российская сторона намерена получить разъяснения по этому вопросу от помощника Трампа Джона Болтона во время его визита в Москву, где дипломат встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранным дел Сергеем Лавровым. В настоящее время Болтона принимает глава Совбеза РФ Николай Патрушев.