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Слова Путина об убийстве Захарченко основаны на данных следствия — Песков

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Обвинения в адрес Киева о причастности к убийству Захарченко основаны на данных следствия — Песков 

Москва, 22 октября. Слова президента РФ об убийстве главы ДНР Александра Захарченко основаны на данных следствия с места происшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин  возложил ответственность за организацию терактов и убийств лидеров Донбасса на спецслужбы Украины.

Дмитрий Песков подчеркнул, что следствие по делу о теракте в Донецке ведут правоохранительные органы ДНР, поэтому в Москве «опираются на ту информацию, которую получают с мест».

"(Заявление было сделано — Прим. ред.) на основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта», — сказал Дмитрий Песков.

Кроме того основанием для заявления Путина, по его словам, послужила информация о других террористических актах, которые произошли в республиках Донбасса.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Генпрокуратура республики расследует случившееся как теракт. Власти ДНР также заявили о причастности Украины к убийству Александра Захарченко. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым. Путин также подчеркнул, что те, кто выбрал путь террора, не желают искать мирное решение украинского кризиса. МИД РФ призывал к объективному расследованию теракта под наблюдением международной общественности.

Автор: Регина Пак
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