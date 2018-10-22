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Лавров рассказал о готовности к более тесному сотрудничеству с США по Сирии

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Лавров рассказал о готовности к более тесному сотрудничеству с США по Сирии

Москва, 22 октября. Москва готова к более конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном, однако США на это не идут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он уточнил, что у Москвы и Вашингтона есть канал деконфликтинга по Сирии. По словам министра, Россия была готова к более содержательному сотрудничеству по поиску путей, которые максимально эффективно позволили бы урегулировать конфликт в Сирии. Прежде всего, предложения РФ касались возвращения беженцев.

При этом Лавров подчеркнул, что США к такому полноформатному взаимодействию не готовы.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся с визитом в Москве, может обсудить с российской стороной возможную личную встречу лидеров двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты могут встретиться в Буэнос-Айресе на саммите G20 11 ноября.

Лавров рассказал о готовности к более тесному сотрудничеству с США по Сирии

Автор: Алия Садыкова
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