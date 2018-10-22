«Яндекс» запустил прямую онлайн-продажу театральных билетов

Москва, 22 октября. Сервис «Яндекс.Афиша» приступил к подписанию соглашений с учреждениями культуры для продажи билетов напрямую. Первый договор был заключен с «Мастерской Петра Фоменко».

Прежде «Яндекс» выступал в роли агрегатора билетных агентов. Теперь же компания запускает продажу билетов напрямую. Кроме того, компания заключила договоры с организаторами концертов.

Как рассказал замруководителя «Яндекс.Афиши» Илья Альтшулер в комментарии «Ъ», со стороны прогрессивных менеджеров театров наблюдается большой интерес к сотрудничеству – театры хотят быть ближе к людям, выходить на новые аудитории с помощью технологий, экспериментировать с онлайн-площадками, говорится в сообщении компании.

Альтшулер отметил, что работать напрямую с театрами «Яндексу» выгодно. Также компания сможет интегрировать новые возможности с сервисами «Яндекса» — «Картами», «Такси», ассистентом Алисой.