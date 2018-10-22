Появилось видео ДТП с автобусом и внедорожником в Нижегородской области

Нижний Новгород, 22 октября. Внедорожник Kia Sorento врезался в автобус в Нижегородской области. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

ДТП произошло на 21-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов Богородского района. Водитель внедорожника Kia Sorentо не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Пострадали 13 человек, водитель внедорожника скончался на месте происшествия.

Ранее в ГИБДД региона рассказали, что возможный виновник ДТП регулярно нарушал правила дорожного движения. В 2018 году он 40 раз превышал скоростной режим.