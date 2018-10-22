Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине: по данным ведомства, за первую неделю октября заболевание было выявлено у 554 украинцев, 397 их них — дети. По данным Роспотребнадзора, всего за минувший год на Украине корью переболело более 30 тысяч человек, 14 из них скончались.

«По мнению специалистов, сложившееся неблагополучие в стране наблюдается из-за ситуации, при которой детские дошкольные учреждения и школы посещает значительное количество невакцинированных детей, что создает дополнительные риски для новых вспышек», — сообщили в российской структуре.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал причины неблгоприятной эпидемиологической ситуации, сложившейся на Украине. По словам бывшего парламентария, она обусловлена целым рядом факторов.

«Во-первых, сложившаяся ситуация связана с тем, что министерство здравоохранения Украины вместе с Доктором Смерть Ульяной Супрун проводит политику уничтожения украинского народа. В том числе они осуществляют плановый геноцид. Во-вторых, очень много препаратов на Украине попросту запрещены», — говорит бывший депутат Рады.

Очень много вакцин, которые производятся на территории Российской Федерации, Киев запретил реализовывать на территории страны.

«Все, что заводится на территорию Украины, либо просрочено, либо поступает с большим опозданием. Фактически создаются искусственные трудности для того, чтобы ввести вакцину на территорию страны, было тяжело. Как правило, проблемы возникают на таможне. Медпрепараты стали очень дорогими, и не каждый человек способен выкупить ту же самую вакцину», — констатировал Алексей Журавко.

По словам собеседника агентства, многие родители попросту боятся вакцинировать своих детей, потому что на Украине были случаи с летальным исходом. Все вышеперечисленные факторы наложились друг на друга, что и привело к росту заболеваемости корью.

«Самый главный удар по населению Украины наносит так называемая «реформа» системы здравоохранения, которая проводится властями», — заключил экс-депутат украинского парламента.

По его информации, многие родители, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизни собственных детей, либо отказываются от вакцинации, либо возят своих детей в республики Донбасса и Россию для того, чтобы сделать прививку.