Эксперты приступили к изучению ноутбука «керченского стрелка»

Керчь, 22 октября. Эксперты приступили к изучению данных из ноутбука Владислава Рослякова, подозреваемого в нападении на керченский колледж. Как сообщалось ранее, подозреваемый сжег свой телефон и ноутбук за несколько дней до атаки на политехнический колледж в Керчи.

Сотрудники правоохранительных органов надеются извлечь из компьютера информацию, которая могла бы помочь понять мотивы подозреваемого. Ноутбук и телефон, которые Росляков сжег, были найдены два дня назад недалеко от его дома.

«Телефон восстановлению не подлежит, а с ноутбуком работают эксперты», — сообщил источник РИА Новости.

Корреспондент Федерального агентства новостей ранее сообщал, что рядом с домом Рослякова также были обнаружены сожженные книги. По одной из версий, литература была религиозной.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Жертвами нападения стал 21 человек, включая подозреваемого Владислава Рослякова. Пострадали, по разным данным, около 50 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», однако позже дело было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более человек.