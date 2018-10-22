Не пересекать красные линии: эксперты объяснили цель переговоров Болтона и Патрушева

Встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с помощником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном началась в понедельник в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В Москве началась встреча Николая Патрушева и Джона Болтона», — сказал Аношин РИА Новости.

Ожидается, что Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы двусторонних российско-американских отношений. Российская сторона рассчитывает получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Дональд Трамп заявил о намерениях Соединенных Штатов выйти из этого договора.

Вопрос ДРСМД

Политолог Максим Жаров в интервью ФАН отметил, что на этой встрече, как и на предыдущей, Николай Патрушев и Джон Болтон обсуждают, прежде всего, текущее состояние российско-американских отношений в целом.

«Контакт президентов России и США по линии советников по нацбезопасности для того и предназначен, чтобы обе страны имели возможность в любой момент предупредить друг друга об угрозе пересечения тех или иных красных черт в двухсторонних отношениях. Далее Патрушев и Болтон наверняка обсудят состояние дел в области стратегической стабильности, в том числе позиции сторон в отношении договоров о РСМД и СНВ-3», — добавил Максим Жаров.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН встречу Болтона и Патрушева.

«Честно говоря, мне сложно сейчас сказать, что можно будет считать «успехом» этой встречи. Уже тот факт, что она проходит в данный момент, можно назвать определенным успехом. А если стороны договорятся, хотя бы предварительно, о возможной встрече Путина и Трампа после ноябрьских выборов в США — это будет несомненный успех. Мне кажется, этот вопрос, само собой, наряду с обменом мнений по поводу судьбы ДРСМД, будет главным», — заключил Владимир Корнилов.

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что самое главное в сегодняшней встрече — это названия их должностей, которые и продиктуют тематику встречи. Секретарь Совета безопасности России и помощник президента США по национальной безопасности просто обязаны обсудить готовящийся в ближайшее время выход американцев из Договора о РМСД.

«И хотя Москва была готова к такому повороту событий, выход США, по сути, демонтирует всю имеющуюся сегодня систему как ядерной, так и ракетной безопасности. Стоит ли всерьез относиться к словам Трампа, призывающего не только Россию, но и Китай включиться в некую новую ракетную сделку? Возможно, ее и не будет. Вашингтон в целом взял на вооружение стратегию выхода: США вышли из Парижского соглашения по климату, из ядерной сделки по Ирану, из Совета ООН по правам человека. Америка сегодня радикально пересматривает свои отношения с союзниками, партнерами и противниками.