Киселев цитатой Достоевского объяснил предложение сузить свободу слова в России

Москва, 22 октября. Российский телеведущий Дмитрий Киселев предложил вспомнить о нравственности и сузить диапазон свободы слова в России. Так журналист отреагировал на неоднозначный комедийный фильм «Праздник» о блокаде Ленинграда.

Идея режиссера Алексея Красовского снять комедию с элементами черного юмора про блокадный Ленинград вызвала широкий общественный резонанс, поскольку, по разным оценочным мнениям, в рамках освещения такого страшного периода в российской истории неуместен шуточный подход. В том числе, сам режиссер неоднократно заявлял об угрозах, поступивших в его адрес в связи с задумкой, передает «ФедералПресс».

Киселев в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» прокомментировал фильм Красовского.

«Куда важнее – сузить диапазон свободы слова в России, точнее, сузить диапазон свободы самовыражения», — отметил телеведущий

При этом, подчеркнул Киселев, речь идет о том, чтобы внятно сформулировать внутренние, нравственные запреты, проговорив их в обществе. Предполагая, что его высказывание спровоцирует неоднозначную реакцию, телеведущий подчеркнул, что такой свободы слова и самовыражения, как в России, больше нет нигде в мире. Свое предложение сузить свободу слова в стране он объяснил цитатой Федора Достоевского.

«Широк русский человек, я бы сузил», – процитировал Киселев русского писателя.

Напомним, ранее в Госдуме отреагировали на инициативу режиссера. По мнению депутата Сергея Боярского, идея Красовского — позор и кощунство, а появление подобных картин говорит лишь об отсутствии чувства ответственности у современных деятелей культуры перед аудиторией.

Стоит отметить, что сбор средств на создание картины ведется на краудфандинговой платформе. Согласно задумке авторов, сюжет выстроен вокруг семьи Воскресенских, которые в трудные времена лишились кухарки и теперь не могут приготовить курицу.