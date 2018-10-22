Лавров не видел решения Трампа о выходе США из ДРСМД

Москва, 22 октября. Россия ждет официальных разъяснений от Соединенных Штатов по ситуации вокруг заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что слышал лишь о намерении Трампа выйти из ДРСМД, при этом соответствующее решение от американского лидера не последовало.

«Сейчас гадать на кофейной гуще не очень продуктивно, мы дождемся официальных разъяснений со стороны американских коллег», — заявил Лавров.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения.