Замминистра науки рассказала, как изменится образование в России

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как может измениться учеба студентов в вузах в ближайшие 5—10 лет в России, раскрыла смысл онлайн-образования и ответила, опустеют ли вузовские аудитории после распространения новых образовательных программ.

По словам Марины Боровской, сегодня у студентов есть выбор между традиционными методами и новыми технологиями образования.

«Получение диплома сегодня не является самоцелью, главное — это профессиональные знания, это особая ответственность перед самим собой за свою будущую профессиональную жизнь, — заявила замминистра. — Эта ответственность заставляет молодых людей сегодня идти на разного рода эксперименты в получении своего образования и искать те университеты, которые мобильны и реагируют на новые вызовы. Или — соглашаться на классическую систему образования».

По словам Боровской, сегодня скорость распространения цифровых платформ и онлайн-форматов в образовании зависит от сознательности самих студентов и их готовности получать не просто «корочки», а знания, что называется, «под ключ»: выпускник должен быть готов к работе и востребован на рынке труда.

«Все стандарты рассчитаны на индивидуальную траекторию, на возможность выстроить саму систему таким образом, чтобы молодой человек мог собрать для самого себя отдельные модули. Но не все этим пользуются, да и самим университетам, видимо, проще, удобнее учить по традиционной модели», — признала собеседник ФАН.

Заместитель министра науки и высшего образования также отметила важность строгого отбора образовательных сервисов для использования в высшем профессиональном образовании.

Развитие системы онлайн-образования, по словам чиновницы, включено в федеральные нацпроекты «Наука» и «Образование» на 2019 год. Они сейчас обсуждаются на уровне правительства РФ и должны быть утверждены к 1 ноября этого года. При этом Боровская выразила сомнение в возможности полностью перевести студентов из учебных аудиторий в цифровой мир.

«Мне кажется, самым важным, решающим моментом является то, что информация, даже в больших масштабах, — это не есть знания. И только умелый модератор, тьютор может перевести из этого информационного потока в системный мир профессионального знания. Мы будем это обсуждать много, в ближайшие несколько лет мы будем говорить о том, какие пилотные практики имеются, как это срабатывает», — сказала Боровская.

При этом чиновница обратила внимание на относительно новую категорию потенциальных студентов вузов, для которых онлайн-обучение уже сегодня может стать оптимальным вариантом.

«Главное сегодня — попробовать внедрить в систему онлайн-образования людей более взрослых, которые находятся на этапе перепрофилирования и повышения своей квалификации, чьи профессии становятся неактуальными. Это люди от 30—35 до 55 лет: нам важно, чтобы эта когорта людей получила доступ к новому образованию, которое позволит им укрепить себя в профессии, получив профессиональные навыки», — отметила Боровская.

Еще один вектор развития системы образования в России — более тесное взаимодействие с бизнесом, готовым начиная с младших курсов приходить в учебные аудитории — или приглашать студентов в свои офисы и цеха, — чтобы целенаправленно готовить специалистов, «заточенных» под стандарты конкретной компании. По словам Боровской, такая практика уже есть, но пока не является массовой.