Макрон напомнил Трампу о важности ДРСМД

Париж, 22 октября. Глава Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп обсудили будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

По имеющимся данным, президенты Франции и Соединенных Штатов обсудили будущее договора о РСМД.

«Макрон напомнил о важности этого соглашения, в частности, для европейской безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнули в Елисейском дворце.

Накануне американский лидер заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, потому что Москва якобы «нарушает данное соглашение». Впрочем, глава Белого дома не исключил, что американские власти подпишут новый договор о РСМД с Россией и Китаем.