Сирия: американский военный подорвался при разминировании в Ракке

Дамаск, 22 октября. Американский военнослужащий погиб при разминировании в Сирии. Об этом заявили представители Сил национальной обороны Сирии (NDF).

Сообщение опубликовано в официальном микроблоге NDF в Twitter. Уточняется, что американский военный погиб, пытаясь разобрать наземные мины в здании госбезопасности в Ракке.

Все подробности в данный момент уточняются.

Отметим, что сейчас Ракка находится под контролем сил коалиции США. Ситуация в городе крайне напряженная. 80% домов здесь разрушено или повреждено, под завалами зданий остаются погибшие. По данным миссии ООН, никакого разминирования в городе не проводилось, что приводит к жертвами среди мирных жителей. Кроме того, в Ракке по-прежнему нет электричества, не работают больницы и школы. В МИД Сирии накануне заявили, что действия США в Ракке являются геноцидом сирийского народа.