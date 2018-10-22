Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Видео крушения поезда на Тайване появилось в Сети

74
0 Оставить комментарий

Видео крушения поезда на Тайване появилось в Сети

Тайбей, 22 октября. В Сети опубликовали видео крупнейшей железнодорожной аварии на Тайване, в результате которой погибли 18 человек.

На кадрах видно, как состав на большой скорости врезается в железнодорожную платформу и переворачивается, оказавшись на соседних путях.

Как написал портал Apple Daily со ссылкой на свой источник, аварию могла спровоцировать неисправная система автоматической защиты поездов. Она необходима для контроля скорости движения составов, однако в момент аварии система была выключена.

Агентство Taiwan News приводят слова пресс-секретаря Тайваньской железной дороги Чжу Лай-шуна. По его словам, за некоторое время до трагедии машинист сообщил о низком уровне давления в системе поезда. Лай-шун подчеркнул, что к настоящему моменту нет ни одного доказательства того, что авария произошла из-за отключения автоматической системы защиты поездов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», власти Тайваня назвали эту железнодорожную катастрофу крупнейшей в истории страны за последние 37 лет. В 1981 году поезд столкнулся с грузовиком. Тогда погибли 30 человек.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое