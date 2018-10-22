Видео крушения поезда на Тайване появилось в Сети

Тайбей, 22 октября. В Сети опубликовали видео крупнейшей железнодорожной аварии на Тайване, в результате которой погибли 18 человек.

На кадрах видно, как состав на большой скорости врезается в железнодорожную платформу и переворачивается, оказавшись на соседних путях.

Как написал портал Apple Daily со ссылкой на свой источник, аварию могла спровоцировать неисправная система автоматической защиты поездов. Она необходима для контроля скорости движения составов, однако в момент аварии система была выключена.

Агентство Taiwan News приводят слова пресс-секретаря Тайваньской железной дороги Чжу Лай-шуна. По его словам, за некоторое время до трагедии машинист сообщил о низком уровне давления в системе поезда. Лай-шун подчеркнул, что к настоящему моменту нет ни одного доказательства того, что авария произошла из-за отключения автоматической системы защиты поездов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», власти Тайваня назвали эту железнодорожную катастрофу крупнейшей в истории страны за последние 37 лет. В 1981 году поезд столкнулся с грузовиком. Тогда погибли 30 человек.